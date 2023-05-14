مصطفى بكري: القائمة المغلقة تحدث توازن واستقرار دستوري

وجه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير للقائمين على إدارة الحوار، لما بذلوه من جهود لإنجاح الحوار، مثمنا استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفورية لتعديل قانون الانتخابات.

وأوضح "بكري"، أن أي نظام انتخابي ناجح يجب أن يحوز على ثلاثة أمور مهمة.. أولا: توافق مجتمعي حول القانون المنظم له، ويجب أن يتميز باليسر والسهولة فى التطبيق، وأن يكون سندا للنظام الحزبي، ومؤكدا على الثقافة والتعليم وقدرة الناس على فهمه.

وتابع: أن كل من تابع المسألة النيابية فى مصر منذ عقود وما تلاها من أنظمة وقوانين وما بعد ثورة ٢٣ يونيو كانت تفرز لنا إما العمد والمشايخ أو كبار الملاك أو كبار الأعيان أو اختيارات السلطة كانتخابات ١٩٥٧، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت قرار ببطلان الاانتخابات القائمة النسبية فى عدد كبير من المجالس النيابية، النظام بالقائمة المغلقة.

وأضاف أن القائمة المغلق ة نتج عنها أن الجميع ممثل فى البرلمان وان حزب الاغلبية لم يحصل الا علي ٥٦ ٪ والمرأة بنسبة ٢٥٪ متسائلا كيف ستمثل فى القائمة النسبية اذا طبقت، مضيفا: "رؤساء الاحزاب هيجيبوها ابنائهم واصحابهم يعينوهم".

واختتم “بكري”: إن القائمة المغلقة تحدث توازن واستقرار دستوري وتحقيق مستواة وتكافئ فرص.