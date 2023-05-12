وكيل صحة مطروح يحيل عددا من الفريق الطبى والإداري بمستشفى الضبعة للتحقيق

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، مستشفى الضبعة المركزي؛ لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة وخاصة مع قرب البدء في تنفيذ خطة تأمين الساحل الشمالي.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة على جميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية.

وخلال الزيارة تم التأكد والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات واكياس الدم ومشتقاته والأمصال، ومخزون الأكسجين الطبي، فضلا عن متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمات العلاجية للمرضى بالاستقبال والطوارئ.

وجرت مراجعة تنفيذ إجراءات استقبال الحالات الطارئة سواء حوادث أو غرق وغيرها وفقاً للبروتوكولات الصادرة من الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مراجعة سجلات ودفاتر الحضور والانصراف للاطمئنان على انتظام وتواجد الأطقم الطبية بما يتلائم وتقديم الخدمة الطبية، ونسب الإشغال بالمستشفى خلال شهر أبريل.

وأحال سالم عدد من أفراد الطاقم الطبى والإداري بالمستشفى للتحقيق بالإدارة القانونية بالمديرية؛ لتغيبهم عن العمل دون عذر وعدم الانضباط وضعف الإشراف.

واستمع وكيل الوزارة لخطة المستشفى لتقديم الخدمات الطبية الاعتيادية التشخيصية والعلاجية والطارئة من أطباء الطواري على رأس العمل، مشددا على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالتواجد فى أماكن عملهم والاستعداد المستمر لأي حدث طارئ، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لكافة المستجدات والظروف ضمانا للتعامل الصحيح مع اى طارئ ومن أول مرة.



ووجه وكيل وزارة الصحة إنذارًا لشركة النظافة لتدنى مستوى النظافة بالاستقبال والطوارئ.

وفى نهاية الزيارة أكد على الفريق الطبى خلال اجتماع مصغر تم عقده مع السادة الأطباء على ضرورة الانضباط وحسن معاملة المرضى وتقديم كافة سبل الدعم الطبى والنفسى لهم وفق التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية.

وكيل صحة مطروح يتابع سير العمل بمستشفى الضبعة

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