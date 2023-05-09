"هندسة المنصورة" تحتفل باليوبيل الذهبى وتكرم رموزها

نظمت كلية الهندسة بجامعة المنصورة احتفالية كبرى فى اطار احتفالات الكلية بيوبيلها الذهبى بمدرج الدكتور مجدى أبوريان تحت شعار "ارتبطت نشأتها بالنصر وانطلاقتها بالجمهورية الجديدة" بحضور كل من الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور مجدى أبو ريان رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا الأسبق، الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، العميد أحمد السويدى المستشار العسكرى لمحافظة الدقهلية، العميد وائل أبو الفتوح قائد مكتب المخابرات الحربية بالدقهلية ، محمد عبد اللطيف أمين عام جامعة المنصورة، نواب الجامعة المساعدين و الوكلاء ورؤساء و ممثلى المؤسسات الأمنية والتنفيذية و الهيئات الصناعية والنقابات.

وقدم الدكتور على مصطفى على النور أستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية كلمة احد خريجي دفعة 1974 أول دفعة بعد قرار رئيس الجمهورية بإنشاء كلية الهندسة.

ووجه الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة التحية الي أساتذة الكلية الذين قاموا ببناء هذا الكيان العلمى و الذي إنطلق مع انتصارات الوطن في حرب أكتوبر المجيدة وتميز في الجمهورية الجديدة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأضاف: أن الكلية دأبت على العمل الجاد للحصول على مكانة متميزة ومرموقة في مجالات التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع والسعى نحو التميز والجودة خلال خمسين عاما .

وأشار إلى أن الكلية ضمت في صفوفها على مدى تاريخها العديد من رموز العلم والمعرفة والتي قادت حركة التطوير في محيطها المحلى والإقليمي، وأن هذا الاحتفال نقطة انطلاقٍ جديدةٍ نحو القادم والحفاظ على التميز الذى تحقق بعد حصول تلك المؤسسة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التميز المؤسسى وشهادات الأيزو .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، في ذكرى إحتفالها باليوبيل الذهبي، لم تكن صدفة أن تحصل الكلية على المركز الأول على مستوى كليات جمهورية مصر العربية في التميز الحكومي ، ُمنح الكلية ثلاث شهادات للأيزو في مجالات: نظم إدارة الجودة، وإدارة البيئة، وإدارة السلامة والصحة المهنية وأن يتم اعتماد أحد عشر برنامجاً أكاديمياً من إجمالي اثنا عشر برنامجاً بمرحلة البكالوريوس كما شهدت الكلية إنشاء ثمانية برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة لتواكب التطور في وظائف المستقبل تشهد الكلية إنشاء درجات بينية مزدوجة مع عدد من الجامعات العالمية للبكالوريوس والدراسات العليا تشهد الكلية طفرة انشائية هائلة على مستوي الإنشاءات ومستوي التجهيزات الإدارية والمعملية والخدمات المجتمعية.

وسرد تاريخ الكلية والتى بدأت فكرة المعهد العالي الصناعي بالمنصورة كمنحة من هيئة اليونيسكو فبعد انتهاء العدوان الثلاثي على مصر في 1956م بدأت عملية الإنشاء والتي استغرقت قرابة العام، حيث بدأت الدراسة في العام التالي مباشرة.وعقب انتصارات أكتوبر عام 1973م، أصدر الرئيس السادات قراراً جمهورياً بتحويل المعهد إلى كلية الهندسة في 25 أبريل 1974م.ومع انطلاق الجمهورية الجديدة حصلت الكلية على الجائزة الأولي للتميز الحكومى وشاركت في المشروعات القومية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة كنموذج فريد لتكامل مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وخلال الإحتفالية تم تكريم رموز الكلية ممن تقلدوا مناصب رؤساء الجامعة ونواب رئيس الجامعة أو جامعات أخرى من منسوبى وأبناء الكلية ، عمداء الكلية السابقين ، رموز الكلية عمداء الكليات الأخرى ( حكومية – أهلية – تكنولوجية ) تكريم رموز الكلية ممن تميزوا بأعمالهم ، الخريجين المميزين ممن تقلدوا مناصب هامة

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