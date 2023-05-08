المؤتمر: تطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات المقبلة يتماشى مع متطلبات العصر

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر ان العمل الحزبي في مصر يعاني من قصور كبير سواء من خلال التواصل والانتشار مع المواطنين او من خلال الدعم المقدم لها من الدولة .

وأشار إلى أن الحزب تقدم بمقترحات من شأنها أن تؤدي الى اصلاح الحياة الحزبية واهمها ضرورة التقدم بمشروع قانون جديد للاحزاب بدلا من القانون الحالي 40 لسنة 1977بحيث يتماشى مع متطلبات الوقت الحالي وطموحات الجمهورية الجديدة والعمل على تقليل عدد الاحزاب البالغ حاليا 106 حزب سواء باتاحة الدمج او وضع قواعد جديدة للحد من هذا العدد لافتا الي ان الاعتماد على الكيف وليس الكم سيكون افضل لاثراء الحياة السياسية بجانب انه يجب ان يكون للحزب قواعد في الشارع المصري وان يكون له تمثيل نيابي مناسب.

وتابع فرحات : من بين المقنرحات الخاصة بالمحور السياسي الخاص بالاحزاب النظر في دعم وتمويل الاحزاب ماديا من جانب الدولة لفترة انتقالية نقترح ان تكون خمس سنوات وان يتم دعوة كافة الاحزاب غير الممثلة في مجلسي النواب ومجلس الشيوخ الى جلسات الاستماع بالمجلسين للاستماع الى الرؤى الحزبية في الموضوعات ومشروعات القوانين خاصة ما تمس المواطن واخيرا ضرورة الحد من تدخل المال السياسي في النظام الانتخابي ووضع قواعد وقيود وسقف للانفاق المالي.

واشار نائب رئيس حزب المؤتمر الي ان النظم الانتخابية تختلف حسب طبيعة كل بلد و النظام المطبق حاليا في مصر هو القائمة المطلقة المغلقة و يتم تطبيقه لتماشيه مع الوضع الذي وضع عليه دستور 2014 وهناك اقتراحات تقدمنا بها وهي ان يتم تطبيق نظام القائمة النسبية ولكن من وجهه نظري الاشكالية ليست في النظام المطبق ولكن في كيفية تطبيقه وكيفية الاختيار في القوائم وعلينا ضرورة البحث عن الية لاختيار الشخصيات التي لها خبرة وكفاءة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتكون ضمن مكونات القوائم لكي ياتي وينتج عن ذلك برلمان قوي فاعل يسهم في النهوض بمصر ويتوافق مع بداية انطلاق الجمهورية الجديدة.