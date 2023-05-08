إصدار 28 ألف قرار علاج على نفقة الدولة في دمياط خلال 4 أشهر

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزاره الصحة بدمياط، ان إداره نفقة الدولة بقياده الدكتوره دعاء المحلاوي استطاعت استصدار ٢٨ ألف و٥٣٠ قرار علاج على نفقة الدولة، بإجمالي ٣٦ مليون جنيه، وذلك خلال أول 4 أشهر من عام ٢٠٢٣، في إطار خطة الدولة لدعم محدودى الدخل وتوفير الخدمة الصحية بالمجان لغير القادرين.

وتنوعت القرارات ما بين داخلي وخارجي وكلي صناعي وعناية مركزة وحقن RH، هذا بالإضافة إلى صرف نحو ٤٥٣ حالة بدل انتقال غسيل كلوي، بإجمالي مبلغ مليونا وسبعمائة ألف جنيها.

كما تم فحص ٨٠ شكوي متعلقة بعلاج المرضي علي نفقة الدولة وحلها وتم مناظرة عدد ١٦٠ حالة مع المجالس الطبية وعدد ٣٠ مرور علي أقسام العلاج علي نفقة الدولة بالمستشفيات.

ونجح أطباء مستشفى كفر سعد المركزي في محافظة دمياط، في إنقاذ حياة طفلة غير مكتملة النمو تحت رعاية السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، وإشراف الدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة سوزان الكيكي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، حيث تمكنوا من إنقاذ حياة طفلة غير مكتملة النمو عمرها الرحمي ٣٠ أسبوع، وزنها عند الولادة ١٢٠٠جرام بمستشفي كفر سعد المركزي، وتعاني من صعوبة بالتنفس، وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي المختلفة ومتابعه نموها حتى وصولها للوزن المناسب، وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمه خلال فترة دامت ٨٣ يوم تحت إشراف فريق العمل بقسم الرعاية المركزة لحديثي الولادة بقيادة د. محمد نصحي عامر مدير الحضانة.

ونظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة بقرية الركابيه مركز كفر البطيخ، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.