أوكرانيا تدمر 35 طائرة مسيرة روسية.. وموسكو تتسبب في مقتل 5 أشخاص في هجماتها على كييف

قالت القيادة العسكرية في أوكرانيا إنها أسقطت 35 طائرة انتحارية بدون طيار و16 صاروخًا استخدمت لمهاجمة الأراضي الأوكرانية ليل 8 مايو، حيث حذرت المخابرات الأوكرانية من احتمال حدوث استفزازات روسية بمناسبة 9 مايو، عندما تحتفل موسكو بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن موسكو هاجمت مرة أخرى أراضي أوكرانيا، باستخدام طائرات بدون طيار إيرانية من طراز شاهد، مدعية أن 35 من 35 طائرة مسيرة تم تدميرها بالكامل.

وأضافت أن الضربات الصاروخية استهدفت مناطق خاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا وأوقعت خسائر بشرية.

وقالت هيئة الأركان العامة: "لسوء الحظ، سقط قتلى وجرحى من المدنيين، كما لحقت أضرار بمباني شاهقة ومنازل خاصة وبنية تحتية مدنية أخرى".

رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو

وفي وقت سابق، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن خمسة أشخاص أصيبوا خلال الليل نتيجة غارة بطائرة بدون طيار دمرت المباني والبنية التحتية.

في 7 مايو، حذرت مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية من "الاستفزازات" الروسية قبل احتفالات 9 مايو في الحرب العالمية الثانية.

وقال أندري يوسوف، ممثل جهاز المخابرات: "غالبًا ما يختار العدو تواريخ رمزية لذلك"، مضيفًا أن موسكو استخدمت هذا التكتيك منذ غزوها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا في عام 2014.

وقال يوسوف: "في هذا الوضع، يمكن أن توجه الاستفزازات من قبل القوات الخاصة الروسية ضد السكان المدنيين الروس وتوقيتها لتواريخ معينة".

وفي سياق متصل، شنت روسيا موجة واسعة من الضربات على كييف وعبر أوكرانيا، مما تسبب في دمار وإصابات واسعة النطاق.

وقال مسئولون أوكرانيون إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في هجمات على كييف، بينما تسببت الصواريخ الروسية في حريق هائل في مستودع للمواد الغذائية في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

ووردت أنباء عن انفجارات في عدة مناطق أوكرانية أخرى في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.

وتأتي الهجمات الجديدة في الوقت الذي تستعد فيه موسكو لاستعراض يوم النصر يوم الثلاثاء، وهو ذكرى مهمة للرئيس فلاديمير بوتين، الذي أثار هزيمة القوات النازية في خطابه حول الغزو الأوكراني.

وفقًا لرئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، أصيب ثلاثة أشخاص في انفجار في منطقة سولوميانسكي بالمدينة، بينما أصيب اثنان آخران عندما سقط حطام طائرة بدون طيار في منطقة سفياتوشين، وكلاهما غربي وسط العاصمة.

وقال المسؤولون إن حطام طائرة مسيرة سقطت على مدرج مطار جولياني، أحد مطاري الركاب في العاصمة الأوكرانية، ولم يتسبب في حريق، لكن خدمات الطوارئ كانت تعمل في الموقع.