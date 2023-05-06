بالصور.. وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع امتحانات النقل بمدارس الطور

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم السبت، امتحان النقل للصف الأول الثانوي (الفترة الصباحية ) وذلك بمدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء.

وخلال جولته تفقد وكيل الوزارة لجان الامتحان واطمأن على سير أعمال بمادة اللغة العربية ( فترة واحدة) م 9ص: 12 م، مؤكدا توفير الهدوء والراحة داخل اللجان، والالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان.

يذكر أن امتحانات النقل للصفين الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الثاني 2023 بدأت اليوم باجمالي عدد 1099 طالب وطالبة بمدارس المحافظة ويستمر الامتحان حتى الثلاثاء الموافق 16 مايو لمدة عشرة أيام.

كما تابع عقل امتحان النقل للمرحلة الإعدادية بمدرسة الزهور الإعدادية بنات التابعة لإدارة طور سيناء.

وخلال جولته اطمأن وكيل الوزارة على سير أعمال الامتحان للصف الأول والثاني الإعدادي بمادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء ( فترة واحدة ) م 9ص: 11.30 ص، وأكد وكيل الوزارة توفير الهدوء والراحة داخل اللجان، والالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان وشدد وكيل الوزارة على منع أجهزة المحمول باللجان، كما تفقد وكيل الوزارة حجرة الكنترول بالمدرسة وأكد على تقدير الدرجات أولا بأول ومراعاة الدقة أثناء رصد الدرجات والالتزام بنموذج توقيع المقدرين.

يذكر أن امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2023 بدأت اليوم بإجمالي عدد 7309 طالب وطالبة ويستمر الامتحان حتى الخميس الموافق 11 مايو لمدة ستة أيام.

كما تابع وكيل الوزارة أيضا امتحان النقل بمدرسة الأمل الرسمية لغات التابعة لإدارة طور سيناء.

وخلال المتابعة اطمأن وكيل الوزارة على سير أعمال الامتحان للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمادة اللغة العربية ( الفترة الأولى ) م 9ص: 11.30 ص، مؤكدا على توفير الهدوء والراحة للطلاب داخل اللجان، والالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان.

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