موعد خسوف القمر 2023 اليوم الجمعة في مصر.. يستمر لأكثر من 4 ساعات

يشهد كوكب الأرض، اليوم الجمعة، الموافق 5 مايــو 2023 خسوفا قمريا من نوع يسمى "بشبه الظل" ولن يرى في كل أنحاء الكوكب، ويستغرق نحو 4 ساعات وبضع دقائق على أن تكون ذروتها بعد العصر، وهو ما يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1444هـ، وتغطي منطقة شبه ظل الأرض 96،4 % تقريبا أغلب سطح القمر.

وأكد المعهد في بيانه عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن خسوف القمر شبه الظلي لن يرى في مصر، وفقا لما صرح به الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها "جنوب وشرق قارة أوروبا، قارة أستراليا، معظم قارة آسيا، قارة أفريقيا، المحيط الباسفيكي، المحيط الأطلنطي، المحيط الهندي، القارة القطبية الجنوبية".

وعن ظاهرة خسوف القمر اليوم الجمعة، أشار المعهد إلى أنه يحدث الخسوف الجزئي الظلي للقمر عندما يمر جزء من القمر عبر ظل الأرض، وأثناء الكسوف الجزئي، غالبا ما يحدث لظل الأرض باللون الداكن على جانب القمر، ويمكن رؤية خسوف القمر بالعين المجردة بدون الحاجة لأي أجهزة أو معدات حديقة على عكس كسوف الشمس الذي يمنع النظر إليه لخطورته على العين.

موعد ودعاء صلاة الخسوف اليوم

تعد صلاة خسوف القمر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا".

ومن أهم أدعيته:

اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا.

اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرُكَ ونتوب إليك فلولا أنت ما تبنا إليك.

سبحانك يا الله غفرانك يا الله.سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلُ في فلكِ يسبحون يا من يسبح له كل شيء من مخلوقاتهِ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما شكرناك حق شُكرك.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين يا قاضى الحاجات ويا مجيب الدعوات.

الحمد لله حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكُلُنا لَكَ عبد الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانهُ ما أعظم شأنه اللهم صل على سيدنا مُحمد النبي الأمي الطاهر الذكي الذي قال فيه العظيم وإنك لعلى خُلق عظيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم.