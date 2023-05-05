مشاحنات لفظية بين الوفدين الأوكراني والروسي المشاركين باجتماع رؤساء برلمانات منطقة البحر الأسود

شهد اجتماع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، المنعقد في العاصمة التركية أنقرة، مشاحنات وخلافات بين وفدي أوكرانيا وروسيا، تطورت إلى تدافع ولكم وركل.

وبدأت المشاحنات عندما قاطع أعضاء من الوفد الأوكراني خطاب نائبة رئيس الوفد الروسي أولغا تيموفيفا، ورفعوا خلفها علم بلادهم وشعار المنظمة الأوكرانية القومية، ورددوا هتافات ضد روسيا.

وحاول أحد أعضاء الوفد الروسي الاستيلاء على العلم الأوكراني، فانهال عليه عضو من الوفد الأوكراني باللكمات والركلات.

وتركت رئيسة الوفد الأوكراني آنا بورتوفا مقعدها شاغرًا طوال خطاب تيموفيفا، كما وقع تدافع بين الجانبين لوقت قصير.

وتدخل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، لاحتواء المشادات، وطالب بإخراج من عطل نظام العمل من قبل منظِّى المجتمع.

وقال شنطوب: "كل من وعدناه سیتحدث هنا، لن أسمح لأحد بالإخلال بالسلام والنظام في هذا الإجتماع، إذا كان لدى أی شخص مثل هذه النیة، فلیخرج"، وشدد على أنه یمکن للجمیع التعبیر عن آرائھم وأفکارھم خلال کلماتھم، وأن لأی عائق أمامھم في ذلك.

ولا یزال التوتر مستمرًا بین روسی وأوکرانیا حول قضیە شبه جزیرة القرم التی ضمتھا روسیا إلى أرضھا فی 2014، مخالفة لإجماع دولی یدین بأکرانیای حقھای فی ھذە المنطقة، کذلک تشھد منطقة دونباس شرق أوکرانیا صدامات مسلحة بین قوات أوکرانیا وانفصالیین مؤیدین لروسیا.

يذكر أن اجتماع رؤساء برلمانات دول منظمات التعاون الاقتصادي للبحر الأسود انطلق فى أنقرة یوم 4 مایو 2023 تحت شعار "جغرافیا واحدة، رؤیة ومستقبل واحد".