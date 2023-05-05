أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس أوكرانيا ورئيس وزراء هولندا في لاهاي- أن حكومة بلاده تعد حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال كرو -وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكين الأوكرانية يوم الخميس: "سنواصل هذا الدعم لإظهار تضامننا مع أوكرانيا. الآن حان دورنا لمساعدة أوكرانيا على التخلص من القوات الروسية وهذا هو نفس السيناريو الذي شهدته بلادنا خلال الحرب العالمية الثانية. ولهذا السبب فإن بلجيكا تعد حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا".

وقال أيضا إنه منذ بداية الحرب، جمدت بلجيكا أكثر من 50 مليار يورو من أصول أفراد وكيانات روسية.