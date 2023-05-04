نائب محافظ الفيوم يقود حملة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات

قاد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، حملة شملت عددا من مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة إلتزام السائقين بخطوط السير المقررة، وتطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات.

جاء ذلك بحضور أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواى، وحازم حسني مدير إدارة المواقف، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من مسئولي شرطة المرور، ومسئولي الأحياء.

أوضح الدكتور محمد التوني معاون المحافظ, المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن نائب المحافظ أجرى جولة ميدانية، تفقد خلالها عدداً من المواقف شملت مجمع مواقف الفيوم/القاهرة, وموقف العدوة وسيلا، ومطرطارس, وبني سويف, وموقف أبشواى، والتقي بعدد من السائقين والركب، واطمأن منهم على مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة، مشدداً علي سائقي سيارات الأجرة بالإلتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة، مطالبا المواطنين بعدم دفع أي زيادة في تعريفة الأجرة للمواصلات، والإبلاغ الفورى عن أي شكاوى تتعلق بتعريفة الركوب، من خلال الاتصال على أرقام غرفة عمليات المحافظة 2168041و2168042، والخط الساخن 114.

كما وجه نائب المحافظ، مدير إدارة المواقف بسرعة وضع الملصقات "الإستيكرات" علي كافة سيارات الأجرة, والتاكسي موضحا بها خطوط السير, وتعريفة الأجرة المقررة.

وأضاف معاون المحافظ، أنه خلال الجولة استمع نائب محافظ الفيوم، لعدد من شكاوى السائقين المتعلقة بسوء حالة بعض الطرق كطريق قلمشاه، وطريق الشواشنة، والشرك، موجهاً مسئولي الأحياء بعمل الصيانة اللازمة لتلك الطرق .

كما وجه المحافظ، مسئولي الأحياء بمدينة الفيوم برفع الحواجز والإشغالات التي تعيق السير بموقف الفيوم /القاهرة, وموقف بني سويف,ة، ورفع إشغالات الباعة الجائلين وتوجيههم إلي المناطق المخصصة لهذا الشأن.

جدير بالذكر، أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قد قررت في اجتماعها يوم الأربعاء 3 مايو الجاري، زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر عموما ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق4 مايو 2023، في حين قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.