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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل حرس الحدود أمام طلائع الجيش

تعرف على تشكيل حرس
تعرف على تشكيل حرس الحدود لمباراة طلائع الجيش
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي حرس الحدود، بقيادة أحمد أيوب، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء ضيفه طلائع الجيش، والمقرر إقامته في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد  المكس، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٧ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالآتي :
حراسة المرمى: محمد فوزي. 

خط الدفاع: مؤمن عوض – إبراهيم القاضي – محمود بن والي - إسلام جمال. 

خط الوسط: حامد الجابري – مصطفى جمال – إيمانويل ديفيد. 

خط الهجوم: مصطفى زيكو – أحمد فيلكس – مصطفى صبحي. 

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 16 نقطة، بينما يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 21 نقطة.

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