وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية مع وزراء السودان والسعودية والعراق والجزائر والأردن وجيبوتي وكينيا

اجرى وزير الخارجية سامح شكري على مدار يومى ٣ و٤ مايو الجاري، اتصالات هاتفية مع من وزراء خارجية السودان "علي الصادق"، السعودية "فيصل بن فرحان"، العراق "فؤاد محمد حسين" ووزير الجزائر "أحمد عطاف"، الأردن "أيمن الصفدي"، جيبوتي "محمود علي يوسف" وكينيا "ألفريد موتوا".

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تصريحات صحفية بمقر وزارة الخارجية اليوم الخميس، أن الإتصالات مع الوزراء العرب جاءت في إطار التشاور وتنسيق المواقف والاعداد للاجتماع الاستثنائى لوزراء الخارجية العرب حول كل من السودان سوريا، والمقرر عقده يوم ٧ مايو الجاري.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال مع وزير خارجية كينيا جاء في إطار التشاور والتنسيق اتصالًا بالأزمة السودانية، خاصة فيما يتعلق بجهود وقف إطلاق النار وسبل تعزيز ودعم نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء فى السودان.

كما تناول الاتصال أيضًا تنسيق جهود حل الأزمة فى الأطر العربية والأفريقية ومع تجمع الإيجاد ودول جوار السودان.