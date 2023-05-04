تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال رفع منسوب الرصف بمحور التسعين الجنوبي بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

يأتي ذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع منسوب الرصف بمحور التسعين الجنوبى للقادم من الطريق الدائرى تجاه محور محمد نجيب أمام الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية وأمام المستشفى الجوى التخصصى الأمر الذى يستلزم غلق كلى لمحور التسعين الجنوبى أمام حركة المرور للقادم من الطريق الدائرى تجاه محور محمد نجيب فى الوصلة من مدخل الشويفات "أمام بنك بلوم مصر" وحتى ميدان عبد المنعم رياض" .. وذلك إعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم الخميس الموافق 4/5/2023 وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 7/5/2023 على أن يتم إعادة الشئ لأصله .

مما يستلزم إجراء تحويل مرورى للقادم من الطريق الدائرى تجاه محور محمد نجيب يسلك يميناً مدخل الشويفات "شارع الأمل" فيساراً شارع إخناتون فيسارا محور 79 من ميدان الحمد فيساراً محور طلعت حرب من ميدان حسن فتحى "فاطمة الشربتلى" تجاه محور التسعين الجنوبي .



من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.