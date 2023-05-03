محمد الشرقي يستقبل اللجنة المنظمة لمنتدى الفجيرة الرمضاني

استقبل محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، صباح اليوم، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء اللجنة المنظمة لمنتدى الفجيرة الرمضاني 1444هـ، برئاسة الخبير الثقافي خالد الظنحاني رئيس مؤسسة غبشة، وعضوية كل من الدكتور حمد المطيري نائب رئيس اللجنة المنظمة، والمحامية موزة مسعود المنسق العام للمنتدى، وعذراء غازي فيصل مديرة المنتدى.

واستمع خلال اللقاء إلى أهداف النسخة الثامنة التي نظمتها مؤسسة غبشة خلال شهر رمضان 1444هـ، باستضافة مجموعة من المجالس النقاشية التي أقيمت في عدد من مناطق الإمارة تحت شعار "الاستدامة.. اليوم للغد".

وأشاد بأهداف المنتدى ونتائجه الإيجابية، مشيرًا إلى دعم الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمبادرات والأنشطة الرامية إلى نشر وتعزيز القيم الأخلاقية وترسيخ الهوية الوطنية ورفع الوعي عبر طرح المواضيع ذات الصلة، وتوجيهاته بمواءمة أهدافها مع توجهات الدولة وخططها في مجال العمل المجتمعي.

وعبّر أعضاء اللجنة المنظمة للمنتدى عن شكرهم وتقديرهم لولي عهد الفجيرة، على حفاوة الاستقبال، واهتمامه بدعم المبادرات المجتمعية البنّاءة التي تسهم في ترسيخ أثر إيجابي في الفرد والمجتمع.