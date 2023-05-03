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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 15 محضرا في حملة تموينية بشمال سيناء

حملات تموينية يومية
حملات تموينية يومية لضبط اسعار الاسماك من انتاج بحيرة البردو
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شنت مديرية التموين بشمال سيناء بالتنسيق مع مباحث التموين حملة تموينية بالاشتراك مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء  وهيئة الثروة السمكية تنفيذا لتعليمات  الدكتور علي مصيلحي وزير التموين ومحافظ شمال سيناء وأمانى رسلان مدير عام المديرية ،وذلك للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحلات الدواجن  والجزارة.

 وأسفرت الحملة عن تحرير  ١٥ محضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية كما تم المرور على سوق السمك ومحلات بيع الأسماك للتأكد من توافر للمواطنين والتزام التجار بالأسعار وتلاحظ توافره للمواطنين مع انخفاض فى الأسعار، وجار توالى الحملات بصفة منتظمة على مستوى المحافظة ومتابعة استقرار السعر للأسماك.

وتحرص مديرية التموين علي توافر كميات كافية للمواطنين من أسماك بحيرة البردويل بالجودة والسعر المناسب للمواطنين ويتم تكثيف المتابعة في المراسي والأسواق لضمان حصول أهالي المحافظة على احتياجاتهم من الأسماك الطازجة.

الثروة السمكية الدكتور على مصيلحى وزير التموين أمانى رسلان مدير عام المديرية شمال سيناء محافظ شمال سيناء