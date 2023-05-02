مستشار رئيس الجمهورية يلتقي القيادات الشعبية وشباب مطروح.. صور

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، خلال زيارته للمحافظة ضمن فعاليات ختام الأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية المقام بمحافظة مطروح فى نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حيث عقد مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ مطروح لقاء مع عمد ومشايخ وشباب مطروح.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد أحمد علاء رئيس شئون القبائل، والنائب صالح سلطان، والنائب جمال الشورى، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، ووكلاء الوزارات رؤساء القطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة ولفيف من عمد ومشايخ المحافظة.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات والمشكلات التى تهم مواطنى مطروح والرد على عدد منها جهود الإسراع تقنين وضع اليد وتحقيق الاستقرار للمواطنين وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ومدى امكانية فتح باب التقنين، وجهود استقرار ضخ وتوفير المياه لأهالي مطروح خاصة مرسى مطروح مع قرب إنتهاء أعمال توسعة الطريق الدولى الساحلى من الضبعة حتى مرسى مطروح ، وانشاء محطة تحلية مياه البحر بالرميلة 4، كذلك أهمية توسعة والانتهاء من اعتماد الاحوزة العمرانية، وتنمية الثروة الحيوانية مع مقترح زيادة صندوق تنمية الثروة الحيوانية والمراعى الى 10 مليون جنيه لما تمثله من مصدر اقتصادى لأهالي مطروح خاصة الاغنام البرقى ، كذلك إمكانية مد مشروعات البنية التحتية بالتجمعات والمناطق المدرجة ضمن القرار 361 بضم مساحة نحو 707 ألف فدان للمجتمعات العمرانية الجديدة.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لاهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح وأهلها والتواصل المستمر من أجل تحقيق مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين بها

مشيدا بتكاتف أبناء مطروح دائما ووعيهم مع تعاونهم على قلب رجل واحد مع اجهزة الدولةوجهود التنمية مع اقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية في كافة المجالات وشكر وتقدير تكاتفهم من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمحافظة مطروح وأهلها.

مستشار رئيس الجمهورية يزور مطروح

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