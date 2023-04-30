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الإثنين 01 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سلطنة عمان تجلي عددًا من مواطنيها في السودان

سلطنة عمان
سلطنة عمان
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أعلنت سلطنة عمان أن سفارتها لدى جمهورية السودان الشقيق قامت بإجلاء عدد من المواطنين العمانيين وأسرهم إلى جانب عدد من الأسر السودانية المقيمة في السلطنة، وذلك من العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان ومناطق أخرى، وتم تأمين وصولهم لسلطنة عمان.

وقالت وزارة الخارجية العمانية -في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد- إن الجهود لا تزال قائمة لإجلاء عدد آخر من المواطنين والمقيمين الموجودين في مدن سودانية أخرى.

وأعربت الوزارة عن تقدير سلطنة عمان للمملكة العربية السعودية الشقيقة على تعاون الجهات المختصة لديها في تسهيل عملية الإجلاء عبر مدينة جدة بواسطة البحرية الملكية السعودية، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة في تسهيل دخول عدد منهم عبر منافذها البرية.

سلطنة عمان السودان الخرطوم