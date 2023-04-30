وكيل صحة المنوفية يتفقد تطورات العمل بمستشفى الرمد بشبين الكوم

قام اليوم الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بتفقد المبنى الجديد بمستشفى رمد شبين الكوم وما تم فيه من إنشاءات.

حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ ، العيادات الخارجية ، كما تفقد الصيدليات وتوافر الأدوية والمستلزمات بهما ، وتابع النظافة العامة للمستشفي وإجراءات السلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى وانضباط الأطقم الطبية وباقي العاملين ، كما استطلع مدى رضاء المرضي عن مستوي الخدمة المقدمة ، والنظافة العامة بها.

وقد رافقه في المرور الدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات ، والدكتورة سوزان السعدني مدير إدارة التفتيش الفني ، وفريق الإدارة ، والدكتور إبراهيم البديوي مدير مستشفى رمد شبين الكوم.