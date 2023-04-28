ads
الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

سيد فؤاد رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الوثائقية بمهرجان ماستر حمامات الياسمين

السيناريست سيد فؤاد رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الوثائقية بمهرجان ماستر حمامات الياسمين

السيناريست سيد فؤاد
السيناريست سيد فؤاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يطير السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية إلى تونس للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ماستر حمامات الياسمين، والتي تقام في الفترة من 6 إلى 13 مايو المقبل، يترأس فؤاد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، والتي تضم في عضويتها كلا من المخرج المغربي داوود أولاد السيد، والمؤلفة الموسيقية الفرنسية باتريسيا ثريبت، والمنتج والمخرج اللبناني إلياس خلاط، والكاتبة والممثلة التونسية ـ الاماراتية غادة قطيطة.
يشار إلى أن مسابقة الافلام الوثائقية الطويلة في المهرجان هذا العام تشهد منافسة بين 6 أعمال تسجيلية من فرنسا وألمانيا وأوغندا وفنزويلا ولبنان وتونس،  وتمثل تلك الأفلام  مختلف الاتجاهات السينمائية حول العالم، حسب تصريحات المخرج التونسي مختار العجمي، مؤسس ورئيس المهرجان، والذي أشار إلي أهمية التعاون مع مهرجان الاقصر للسينما الافريقية.
تأتي مشاركة سيد فؤاد بالمهرجان التونسي  في الوقت الذي بدأت فيه إدارة مهرجان الاقصر للسينما الإفريقية  استعداداتها للدورة الـ 13، والمقرر اقامتها في النصف الاول من العام 2024 .

السيناريست سيد فؤاد مهرجان ماستر حمامات الياسمين مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية