سيد فؤاد رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الوثائقية بمهرجان ماستر حمامات الياسمين

يطير السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية إلى تونس للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ماستر حمامات الياسمين، والتي تقام في الفترة من 6 إلى 13 مايو المقبل، يترأس فؤاد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، والتي تضم في عضويتها كلا من المخرج المغربي داوود أولاد السيد، والمؤلفة الموسيقية الفرنسية باتريسيا ثريبت، والمنتج والمخرج اللبناني إلياس خلاط، والكاتبة والممثلة التونسية ـ الاماراتية غادة قطيطة.

يشار إلى أن مسابقة الافلام الوثائقية الطويلة في المهرجان هذا العام تشهد منافسة بين 6 أعمال تسجيلية من فرنسا وألمانيا وأوغندا وفنزويلا ولبنان وتونس، وتمثل تلك الأفلام مختلف الاتجاهات السينمائية حول العالم، حسب تصريحات المخرج التونسي مختار العجمي، مؤسس ورئيس المهرجان، والذي أشار إلي أهمية التعاون مع مهرجان الاقصر للسينما الافريقية.

تأتي مشاركة سيد فؤاد بالمهرجان التونسي في الوقت الذي بدأت فيه إدارة مهرجان الاقصر للسينما الإفريقية استعداداتها للدورة الـ 13، والمقرر اقامتها في النصف الاول من العام 2024 .