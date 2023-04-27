غدًا.. كولر وكابتن الأهلي في المؤتمر الصحفي لمباراة الرجاء

يحضر غد الجمعة في تمام الثانية والنصف ظهرًا (بتوقيت القاهرة)، مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء المغربي.

يقام المؤتمر بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي، ويسبقه المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني وكابتن فريق الرجاء في الثانية ظهرًا.

ويتحدث كولر وكابتن الأهلي لوسائل الإعلام عن العديد من الجوانب الخاصة بمباراة الرجاء، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لبطولة دوري إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.