تجديد حبس 3 متهمين بحيازة كمية من الحشيش بالمرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس 3 متهمين؛ عثر بحوزتهم على كمية من الحشيش، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم المرج.

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تلقي معلومات بقيام 3 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم مستقلين سيارة دون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهم، حيث عثر بحوزتهم على كمية من الحشيش وزنت 900 جرام، وهاتفى محمول.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.