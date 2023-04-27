ads
الخميس 27 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. يد سيدات الأهلي تواجه الزمالك في المرحلة النهائية للدوري

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، مواجهة قوية أمام الزمالك مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نهائيات بطولة الدوري.

وتقام المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الرابعة مساء بالجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري. 

ويسعى الأهلي للفوز ومواصلة العروض القوية في بطولة الدوري في رحلة التتويج باللقب وتحقيق الثنائية بعد الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك منذ أيام.

واختتم الأهلي تدريباته أمس بعد محاضرة المدير الفني محمد عادل، الذي أكد خلالها العديد من الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.

وتقام المرحلة النهائية من الدوري عن طريق دورة مجمعة من دور واحد بين 4 أندية هي الأهلي والزمالك وسبورتنج والشمس للمنافسة على اللقب. 

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد توج مؤخرا ببطولة كأس مصر، على حساب الزمالك، بنتيجة 33-22، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى.

فريق يد سيدات الأهلي دوري عمومي السيدات الاهلي والزمالك