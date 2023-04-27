اليوم.. يد سيدات الأهلي تواجه الزمالك في المرحلة النهائية للدوري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، مواجهة قوية أمام الزمالك مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نهائيات بطولة الدوري.

وتقام المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الرابعة مساء بالجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

ويسعى الأهلي للفوز ومواصلة العروض القوية في بطولة الدوري في رحلة التتويج باللقب وتحقيق الثنائية بعد الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك منذ أيام.

واختتم الأهلي تدريباته أمس بعد محاضرة المدير الفني محمد عادل، الذي أكد خلالها العديد من الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.

وتقام المرحلة النهائية من الدوري عن طريق دورة مجمعة من دور واحد بين 4 أندية هي الأهلي والزمالك وسبورتنج والشمس للمنافسة على اللقب.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد توج مؤخرا ببطولة كأس مصر، على حساب الزمالك، بنتيجة 33-22، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى.