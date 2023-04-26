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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام وست هام

محمد صلاح
محمد صلاح
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة إلا ربع، نحو ملعب "استاد لندن الأولمبى"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، الذى يحل ضيفاً عى نظيره وست هام يونايتد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويسعى فريق ليفربول لحصد الثلاث نقاط، وتعديل موقعه فى جدول الترتيب، من أجل المشاركة فى البطولات الأوروبية "الشامبيونز ليج"، حيث يحتل المركز السابع برصيد 50 نقطة، حصدها من 31 مباراة، بعد الفوز فى 14 والتعادل فى 8 مواجهات والهزيمة فى 9.
وجاء التشكيل متوقع لليفربول كالتالى:
حراسة المرمى: أليسون بيكر. 
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون. 
خط الوسط: هندرسون، فابينيو، بايتيتش. 
خط الهجوم: محمد صلاح، كودى جاكبو، فيرمينو.

صلاح فيرمينو ليفربول وست هام يونايتد الدوري الإنجليزي