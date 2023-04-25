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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرتضى يرد على عزله فى بيان رسمي.. والزمالك يستعد لتعيين قائم بأعمال رئيس النادي

مرتضي يرد على عزله ببيان رسمي.. والنادي يجهز سيناريوهين للرئيس الجديد

مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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يستعد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لتجهيز بيان رسمي مدعما بالفيديو من أجل الرد على أنباء تواجد قوات من الأمن لحرمانه من التواجد فى النادي وممارسة مهام عمله كرئيس للقلعة البيضاء بعد صدور حكم قضائي بعزله من منصبه.

كتب مرتضي منصور عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” “بعيدا عن الهري والإشاعات الكاذبة سجل المستشار مرتضي منصور حديثا رد فيه على كل الأكاذيب وكشف الحقائق بالمستندات في 4 أجزاء".

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس الزمالك خلال ساعات لاختيار قائم بأعمال رئيس النادي لحين عقد انتخابات على منصب الرئيس فى أقرب جمعية عمومية.

يأتي ذلك فى الوقت الذى يقوم فيه مرتضي بجمع توقيعات من الجمعية العمومية للنادي لإلغاء حكم عزله من منصبه، فى الوقت الذى يدرس فيه الزمالك تعيين مرتضى فى منصب جديد كمستشار قانوني للنادي.

مرتضى منصور الزمالك الجمعية العمومية مستشار قانوني مجلس الزمالك