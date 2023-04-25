رويترز: قيادات نظام البشير يعلنون مغادرة سجن كوبر مع توفير الحماية لأنفسهم

قال أحمد هارون المسؤول السوداني السابق في نظام عمر البشير، إنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين، وأنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم، وفقا لـ “ سكاي نيوز”.

هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، أضاف في بيان صوتي بثته قناة "طيبة" التلفزيونية، الثلاثاء، أنه مستعد هو والمسؤولين السابقين الآخرين للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره.

يأتي البيان بعد تقارير أفادت بأن النزلاء في سجن كوبر فروا في وقت سابق هذا الأسبوع، إثر هجوم لمسلحين.

وكان البشير وكبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن، ولم يتضح إن كان البشير، الذي قضى فترات طويلة في مستشفى عسكري، موجودا في السجن.