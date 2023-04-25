حزب مصر أكتوبر يهنئ السيسي بالذكرى الـ41 لعيد تحرير سيناء

هنأ حزب مصر أكتوبر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع قيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وقالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، خلال بيان صحفي، إن ذكري عيد تحرير سيناء، ستظل مبعثًا لفخر للشعب المصرى، ورمزاً للكرامة و العزة فى سبيل الدفاع عن أراضي الوطن، مؤكدة أن وطنية وإخلاص أبطال القوات المسلحة كانت السبب في استرداد أرض الفيروز الغالية إلي أحضان مصر.

وأشارت مديح، إلي أن رجال القوات المسلحة المصرية ضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والعطاء وتقديم أرواحهم فداء للوطن، من أجل الحفاظ علي تراب الوطن وسلامة أراضيه، داعية المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.