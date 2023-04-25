2 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بجنوب سيناء

اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجددة علي تحسين مستوى الأداء للشبكات وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك ، وعمل متابعة دورية لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ، ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لزيادة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية .

وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع جنوب سيناء والذى يضم كل من رأس سدر ، أبو رديس ، أبو زنيمة ، سانت كاترين ، الطور ، سانت كاترين ، شرم الشيخ و دهب و نويبع و طابا على مساحة 31.272 ويشمل حوالى 45 مركز وقرية ، يبلغ عدد المشتركين به حوالى 86 الف مشترك وتم تركيب عدد 41533عداد مسبق الدفع ويشمل عدد 8 مراكز لخدمة تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2023 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين فى إطار الخطة الإستثمارية والتى قدرت بمبلغ 195 الف جنية حيث تم تنفيذ الآتى :- 2 خلايا جهد متوسط و 31 محولات وأكشاك قدرات مختلفة و 18 سكينة هوائية جهد متوسط و 8 وحدات ربط حلقى جهد متوسط و 2037 عامود هوائى جهد متوسط و 66.742 كم خطوط هوائية جهد متوسط و 210.391 كم كابلات أرضية جهد متوسط و 1428 عامود جهد منخفض و 430.67كم خطوط هوائية جهد منخفض و 28.485 كم كابلات أرضية جهد منخفض و 106 صندوق توزيع جهد منخفض .

§ تم انشاء مركز خدمة العملاء بمبلغ 7,5 مليون جنيه ويشمل :_

مركز خدمة لذوي الهمم بأحدث الوسائل لأنهاء مصالحهم فورا ومركز خدمة المستثمرين وبه صالة لخدمة المستثمرين وصالة خدمة عملاء للجمهور وبه عدد 14 شباك امامي وخلفي يقدم خدمة مميزة للمواطنين ويقوم بتقديم كافة الخدمات الخاصة بالشركة و مركز للمنطقة الذكية حيث يقوم المواطن انهاء الخدمات دون الاحتياج الي احد باي من العاملين بالشركة و تم تجهيز سيارة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية مجهزة بأحدث اجهزة الحاسب الالي لتقديم كافة خدمات الكهرباء وشحن العدادات للمواطنين ( مركز خدمة متنقل )

و يتم انشاء مركز التحكم الالي لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 700 مليون جنيه لتحديد اعطال المتوسط والمنخفض وعمل المناورات لتقليل زمن ومدة اصلاح الاعطال ، وتم الانتهاء من المرحلة الاولى لمتابعة التحكم الخاص بمدينة شرم الشيخ

و تم انشاء محطة شحن السيارات داخل هندسة شرم الشيخ وذلك لشحن السيارات الملاكي وذلك لخدمة كافة المواطنين

و تم تنفيذ برنامج تأهيل وصيانة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض لجميع المحولات والموزعات وصناديق التوزيع ملك الشركة وملك الغير ، وذلك حرصا من الشركة علي جودة واستمرارية التغذية الكهربية

هذا وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع جنوب سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى 888 مليون جنيه متمثلة فى :

نقل الكابلات المتعارضة مع مشروع انشاء الطريق الأوسط (ابن سيناء)

و توصيل التيار الكهربائى لشركة انابيب البترول بمدينة ابو رديس و توصيل التيار الكهربائى لعدد 83 عمارة سكنية بمدينة طور سيناء و توصيل التيار الكهربائى لمجمع صناعات الرخام بمدينة راس سدر و توصيل التيار الكهربائي لمحطات المياه الجديدة من منطقة الواطية و المساعدة وتوصيل التيار الكهربائى لقاعة المؤتمرات الجديدة بمدينة شرم الشيخ وتوصيل التيار الكهربائى لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة طور سيناء و توصيل التيار الكهربائى لتجمعات تنموى بجنوب سيناء و توصيل التيار الكهربائى لمحطة تحلية مياه البحر بمنطقة راس نصرانى بشرم الشيخ و توصيل التيار الكهربائى لعمارات الاسكان الاجتماعى بابو رديس وتوصيل التيار الكهربائى لمشروع ابنى بيتك بمدينة طور سيناء و توصيل التيار الكهربائى من محطة محولات نويبع الى تجمع وادى سعال بمدينة سانت كاترين مع ربط وتغذية عدد (9) تجمعات على طول الخط و توصيل التيار الكهربائى للبوبات والارتكازات الامنية بالطريق الدولى النفق/ شرم الشيخ و توصيل التيار الكهربائى الى الوحدة الانتاجية رقم (1) مصنع الكاولين التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بشرم الشيخ و توصيل التيار الكهربائى للمشروع الاستراتيجى لخزانات الزيت التابع لشركة السويس للزيت برأس بدران و توصيل التيار الكهربائى لعدد 4 محطات تحلية ( راس سدر - ابوزنيمة - دهب- نويبع) و رفع وتعديل مسار المهمات المتعارضة مع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى من مدخل شرم الشيخ وحتى مفارق طريق دهب و توصيل التيار الكهربائى لمجمع المحارق التابع لمديرية الصحة بطور سيناء و نقل و تعديل مسار الكابلات المتعارضة مع مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بمنطقة وادي الراحة و توصيل التيار الكهربائي للوحدات الصحية ( بوادي مندر - بقرية الوادى - وحدة التأمين الصحي بمدينة طابا - بوادي المراخ و توصيل التيار الكهربائى لمحطة غازتك بمدخل مدينة شرم الشيخ وتوصيل التيار الكهربائي الى محطة معالجة الصرف الصحي بطور سيناء و تعديل مسار كابلات التغذية الرئيسية لشركة السويس للزيت (سوكو) بمدينة أبو رديس و توصيل التيار الكهربائى لمحطة شحن الأتوبيسات بالكهرباء بشرم الشيخ وتوصيل التيار الكهربائى لمحطة شحن السيارات بالكهرباء بشرم الشيخ ت توصيل التيار الكهربائي للمنطقة الخضراء و توصيل التيار الكهربائي للمنطقة الزرقاء وتوصيل التيار الكهربائي لامتداد المنطقةالزرقاءو توصيل التيار الكهربائي للمشى السياحي وتوصيل التيار الكهربى الى مشروع ابنى بيتك الجديد و توصيل محطات الطاقة الشمسية بلوحتين بشرم الشيخ و توصيل التيار الكهربائي لمحطة تحلية مياه البحر بالجبيل و توصيل التيار الكهربي لبديل الاعتداد بالجبيل

و توصيل التيار الكهربي لجمعية العاملين بديوان عام محافظة جنوب سيناء

و توصيل التيار الكهربي لحى الشروق

و توصيل التيار الكهربي لمزارع التعمير

و توصيل التيار الكهربي لمحطة معالجة الصرف الصحى بالطور

و توصيل التيار الكهربي لل148 عمارة(حى النصر)

و توصيل التيار الكهربي لجامعة الملك سلمان فروع (الطور-شرم سدر)

و إزالة تعارضات طريق السلامه و منظومة تطوير التأمين الصحى الشامل

و توصيل التيار الكهربائي للريف المصري (مرحله اولي)

وتوصيل التيار الكهربائي لمحطات المياه الجديدة من منطقة الواطية و المساعدة و توصيل التيار الكهربى الى مدرسة طوبيا

ونقل تعارضات قرية الرملة

و 4 وحدات صحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

بالإضافة لمجموعة من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا باستثمارات تقدر بحوالي 280 مليون جنيها والتي تتمثل في الاتى :-

توصيل التيار لروافع المياه 1, 2, 3, 4 بمدينة سانت كاترين

و رفع تعارضات طريق وادي فيران/سانت كاترين و مشروع الريف المصرى(المرحله التانيه) و التجمعات التنمويةلعدد 5 تجمعات و محطه تحليل مياه البحر مدينه طابا