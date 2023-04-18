محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في مخالفات إدارية وتقصير في العمل بوحدة أبو سليم الصحية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة ،بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدة الصحية لقرية أبو سليم –مركز بني سويف- للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدلية الوحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة.،وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة برئاسة أحمد إبراهيم، وأعضاء لجان المتابعة محمد رمضان ، أحمد عويس، هاني جرجس.

وأسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل، وعدم تكليف مسئول لسجل الحضور والانصراف، مما نتج عن ذلك ترك السجل بصيدلية الوحدة مفتوحًا حتى بعد انتهاء مواعيد التوقيع، وعدم وجود سجل لتسجيل خطوط السير، وعدم بجانب حاجة الوحدة إلى بعض الأدوية والمستلزمات، وغيرها من الملاحظات الواردة بالتقرير.

من جهته كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، والتحقيق وتحديد المسئولية في عدم تكليف أحد العاملين بالوحدة لمسئولية سجل الحضور والانصراف،مع سرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتكليف إدارة التفتيش الصيدلي بجرد صيدلية الوحدة ، فضلاً عن تكليف رئيس مدينة بني سويف بتهذيب وتقليم الأشجار بحديقة الوحدة الصحية ورفع مخلفات الهيش والأشجار.