تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 2.27% ليصل إلى 17,270.76 نقطة.

كما انخفض مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.66 % ليصل إلى مستوى 20,546.55 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.99 %، وصولا الي 7,204.22 نقطة

بينما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.05 % ليصل إلى مستوى 2,971.33 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 4,493.28 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.57 %، ليصل إلى مستوى 2,996.49 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.64%، وصولا الي مستوى 2,751.76 نقطة.