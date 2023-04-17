الجيش السوداني يعلن السيطرة على مبنى الإذاعة والتليفزيون وإعادة البث

أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، السيطرة على مبنى الإذاعة والتليفزيون، وإعادة البث بعد انقطاع دام ساعات، وذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقال الجيش السوداني، في بيان، "قواتكم المسلحة تستعيد السيطرة على مبنى الإذاعة والتليفزيون وإعادة البث".

في وقت سابق اليوم، أكدت القوات المسلحة السودانية أنها تسيطر تمامًا على جميع مقراتها ولا صحة لما يتم تداوله بشأن استيلاء العدو “ميليشيا الدعم السريع” على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأكد بيان الجيش السوداني، أن القوات الجوية السودانية وجهت ضربات ضد عدد من الأهداف المعادية، وسيتم مواصلة ذلك حتى تصفية آخر جيب للميليشيا المتمردة بالعاصمة، التي بدأت تقوم فيها بممارسة أعمال سلب ونهب متفرقة تحت التهديد لممتلكات المواطنين العزل.