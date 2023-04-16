صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 5.55 % ليصل إلى 17,671.27 نقطة.

كما ارتفع مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 4,485.55 نقطة، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 1.21 %، ليصل إلى مستوى 2,979.53 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر "EGX30 capped بنسبة 3.31 % ليصل إلى مستوى 20,683.12 نقطة،كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 5.57 %، وصولا الي 7,340.26 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 1.74%، وصولا الي مستوى 2,735.82 نقطة.

بينما هبط مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.14 % ليصل إلى مستوى 2,969.83 نقطة