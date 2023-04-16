الدفاع الروسية: مقتل ثلاثة جنود سوريين في هجوم بطائرة مسيرة

قال أوليج جورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف في سوريا إن عناصر من الجماعات الإرهابية استخدموا طائرات مسيرة لمهاجمة مواقع قوات الحكومة السورية في محافظة اللاذقية؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود سوريين.

وأوضح أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تسجيل هجوم واحد بالقنابل وغارتين بطائرتين بدون طيار في منطقة خفض التصعيد في إدلب"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وتابع المسؤول الروسي إن العملية "نفذها الحزب الإسلامي التركستاني جماعة إرهابية [المحظورة في روسيا] واستهدفت مواقع لقوات الحكومة السورية قرب مستوطنات في محافظة اللاذقية".

وأضاف "نتيجة هذه الهجمات قتل ثلاثة جنود سوريين وجرح اثنان