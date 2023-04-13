وزير الداخلية يهنئ البابا تواضرس بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة 2023، جاء بها:-

بمناسبة عيد القيامة المجيد .. أود أن أؤكد لكم وطائفة الأقباط الأرثوذكس .. عن مكنون إعتزازى وعظيم أمنياتى.. راجياً للنسيج الوطنى المصرى المزيد من الترابط ليكون دوماً سداً منيعاً تندحر أمامه المكائد والشدائد .. لتمضى مسيرة الوطن لبلوغ مرتجيات التنمية والإزدهار .. لنستكمل فى تلاحم تعجز عن وصفه الكلمات .. مسيرة وطن جسد للإنسانية على مر التاريخ قيم السمو والحضارة والنماء.

وكل عام وقداستكم بخير ،،،



كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية" ... جاء بها:

بمناسبة عيد القيامة المجيد .. يطيب لى أن أعرب عن خالص التهانى وصادق الأمنيات فى هذه المناسبة التى تترسخ فيها قيم العطاء والوفاء .. تؤكد حقائق التاريخ أن مصر الكنانة قد طاب ثراها بخطى الأنبياء .. وستبقى رايتها أبد الدهر بجهود المخلصين من أبنائها وتكاتفهم وترابطهم خفاقة فى العلياء .

وكـل عــام وأنتـم بخـير ،،،



كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجلية بجمهورية مصر العربية... جاء بها :

بمناسبة عيد القيامة المجيد .. أود أن أبعث لكم والطائفة الإنجيلية بخالص التهانى وصادق الأمنيات .. راجياً لكم التوفيق والسداد .. ولمصرنا المزيد من الوحدة والترابط والتكامل ولتبقى دائمــــاً فى عـــــزة ورفعـــــة وإزدهــــار .

وكـل عــام وأنتـم بخـير ،،،

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين ، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. جاء بها:-

بمشاعر تفيض بالمحبة والسلام يطيب لى أن أبعث إلى الأخوة والأبناء المسيحيين فى هيئة الشرطة من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام ، بأصدق التمنيات فى مناسبة عيد القيامة المجيد .

الأخوة والأبناء ونحن إذ نستقى من تلك الذكرى قيم التضحية والعطاء لنثق فى وفائكم بالعهد أن تكونوا فى سبيل أمن الوطن جنوداً أوفياء وتسطرون بعطائكم مع زملائكم المسلمين أروع الأمثلة فى التضحية والفداء تذودون عن رفعته بكل غالٍ فى إيثار وإباء .

حفظ الله مصر ، وألبسها رداء السكينة والأمن ، وجعل دوماً إرادتنا على قوى الشر غالبة ولرفعة مصرنا الغالية حاضرة ونافذة .

وكـل عــام وأنتـم جميعــاً بخـير ،،،