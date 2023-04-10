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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. هل يجوز اعتكاف المرأة فى المسجد؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام
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قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى رده على سؤال عن اعتكاف المرأة فى العشر الأواخر، إن الاعتكاف لا يكون إلا فى المسجد، يتطلب إجراءات تنظيمية من ناحية، وإجراءات أخرى تخضع متعلقة بالأسرة وإدارة البيت. 
وتابع وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "طبعا إحنا فى زمن يخضع لإجراءات تنظيمية إدارية متعلقة بالاعتكاف بالمسجد، وهل أنا حتى لو رجل الاعتكاف هيأثر على أسرتى، من الأولاد هل أقصر معهم وعلى الاهتمام بهم وحياتهم وتفاصيلها".
 

اجراءات تنظيمية الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية