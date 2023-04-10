«القومية للفنون الشعبية» تودع جمهور «هل هلالك 7» بساحة الهناجر.. صور

اختتمت الفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مساء أمس الأحد، حفلاتها فى برنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

قدمت الفرقة بقيادة الفنان هاني النابلسي، مجموعة من أشهر استعراضاتها منها: "الشمعدان، ودبكة المجوز، وفتوات قبلي، والحجالة، والحصان، وأم الخلول، والتنورة، البمبوطية".

وفى إطار اهتمام ودعم القطاع لأبنائنا من ذوى الهمم، ودمجهم فى المجتمع وتنمية قدراتهم ومواهبهم، قدمت فرقة مؤسسة رتيبة الحفنى لذوى الإحتياجات الخاصة برئاسة علا عبيد، مجموعة من أشهر الأغانى التى تغنى بها كبار نجوم الطرب، وهى: "أهلا رمضان، وكلمة حلوة وكلمتين، ورمضان جانا، والقلب يعشق كل جميل" تدريب رامى غريب، إلى جانب استعراض "رمضان"، تدريب وتصميم حسن سامى.

ومن المقرر أن تحيى الفنانة فاطمة عادل، اليوم الإثنين، فى الليلة ال١٢ من برنامج هل هلالك، وتقدم عدد من الأغانى الدينية وأيضا من السيرة الهلالية، إلى جانب مجموعة من أشهر الأغانى التراثية والشعبية.

ويستهل برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفنى للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تقدمها الفنانة سها كحيل، وذلك فى إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته.

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، مجانا للجمهور، ويستمر حتى ١٣ أبريل الجاري، كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصري.