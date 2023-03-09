تحقيقات موسعة في العثور على "حسناء" مدينة نصر مقتولة

الخميس 09/مارس/2023 - 10:54 ص

فتحت نيابة مدينة نصر تحقيقات موسعة في واقعة العثور علي جثة فتاة مقتولة داخل مسكنها كما امرت بتشريح جثتها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة فتاة مقتولة خنقا بمدينة نصر تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة ، بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «حسناء م» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي بنطلون جينز «إستريتش» وتيشيرت أبيض اللون، بالإضافة إلى ارتدائها كامل ملابسها الداخلية. كما تبين من خلال فحص الجثة وجود رسومات «وشم» على أسفل الظهر، وتبين وجود آثار خنق وإصابات من أظافر حول الرقبة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.