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الجمعة 03 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

رئيس زيمبابوي يطمئن الدائنين على قدرة بلاده تسوية ديون 17.5 مليار دولار

رئيس زيمبابوي إمرسون
رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا
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أكد رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا أن بلاده ملتزمة بتسوية متأخراتها من الديون المستحقة للدائنين الدوليين في خضم عبء الديون البالغ 17.5 مليار دولار الذى لا يزال يلقى بثقله على جهود التنمية فى البلاد.

وقال في تصريح له خلال لقاء مع الدائنين والشركاء الدوليين إن بلاده سعت للتكيف مع التقلبات الاقتصادية العالمية ولم يكن هناك خيار إذ انهار الاقتصاد لكنه تعافى، موضحًا انه اعطى الضوء الأخضر لحكومته للموافقة على حزمة تعويضات للمزارعين التجاريين.

في غضون ذلك، أكد وزير المالية والتنمية الاقتصادية مثولى نكوبى إن بلاده ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية، وإصلاحات الحوكمة، وتعويض الأراضى للمزارعين التجاريين والاتفاقيات الثنائية لحماية وتعزيز الاستثمار.

زيمبابوي إمرسون منانجاجوا الديون