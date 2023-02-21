تامر أفندي لصحفيي "مبتدأ": تدريب وتطوير الصحفيين لفتح أسواق محلية وخارجية

الثلاثاء 21/فبراير/2023 - 06:17 م

زار الكاتب الصحفي تامر أفندي، مدير تحرير "البوابة نيوز"، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، مقر موقع "مبتدا" الإخباري.



واستقبل الكاتب الصحفي عددا كبيرا من قيادات وصحفيي مبتدا، وقال "أفندي" إنه يسعى إلى إيجاد تطوير حقيقي للمهنة عبر نصرها الأهم وهو العنصر البشري الذي يمثل الجماعة الصحفية لفتح أسواق جديدة محليًا وخارجيًا.



وأضاف: "أهدف إلى استعادة الحق الصحفي، في جميع المجالات التي يستحقها دون استثناء، ما ييسر على الصحفيين عملهم بشكل كامل.



وقدم تامر أفندي الشكر لقيادات وصحفيي موقع "مبتدا" الإخباري.