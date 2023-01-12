بريطانيا تُعلن الحرب على «البلاستيك»

الخميس 12/يناير/2023 - 09:06 م

تستعد إنجلترا للإعلان رسميا عن حظر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، مثل شوكة الطعام البلاستيكية، وذلك ضمن مساعيها لحماية المناخ.

وتستهدف الحكومة البريطانية القضاء على جميع المنتجات البلاستيكية التى تشكل عقبة فى عملية إعادة التدوير، وتعزز من انتشار التلوث البلاستيكى فى العالم، ومن أمثلة هذه الأدوات، منتجات تناول الطعام البلاستيكية التى تستخدم لمرة واحدة ثم يتم التخلص منها، مثل الشوكة والملعقة البلاستيكية، والأمر نفسه فيما يخص الأطباق.

والحظر سيشمل حملة موسعة على مطاعم إنجلترا التى تقدم وجبات طعام الشارع تحديدا، كونها تلجأ دائما لهذا النوع من الأدوات الملحقة بالأطعمة التى تقدمها لسهولة طرحها، وقلة تكلفة شرائها.

وتنضم بذلك إنجلترا لقائمة موسعة من دول العالم، التى سبق أن أعلنت عن حظرها للمواد البلاستيكية التى تستخدم لمرة واحدة فقط، لمواجهة التلوث البلاستيكي. والبلاستيك يعتبر أحد أكثر المواد التى يتسبب انتشارها فى تراكم النفايات حول العالم.