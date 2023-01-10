للتشجيع على القراءة.. غيث العبادي ينضم لمبادرة وزارة الثقافة «نحن معًا»

الثلاثاء 10/يناير/2023 - 04:00 ص

انضم الكاتب غيث العبادي، إلى مبادرة سلسلة حلقات «نحن معا» التي أطلقها المجلس الأعلى للثقافة، ضمن مبادرة وزارة الثقافة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك».

ويقرأ العبادي، جزءا من رواياته وأشعاره، خلال حلقات «نحن معا» للتحفيز على استغلال أوقات الفراغ فى أمور هادفة ومفيدة وللتشجيع على القراءة والكتابة.

يذكر أن سلسلة حلقات «نحن معا» تتضمن قراءة للباحث أو المبدع لأحد الموضوعات أو فصل من كتابه أو روايته أو إحدى القصص القصيرة أو إحدى قصائده الشعرية ويقدمها للمهتمين بصوته مع تسجيل ذلك فيديو بالموبايل «بحد أقصى 20 دقائق»، ويقوم المجلس بنشر القراءات وإذاعتها بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واليوتيوب، مع فتح المجال للتعليقات من المتابعين، ويشارك في الفعالية عدد كبير من الكتاب والمبدعين من الدول العربية ومصر.