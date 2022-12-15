الخميس 15/ديسمبر/2022 - 04:09 م

أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، أحد أسرع البنوك نمواً في السوق المصرفي المصري، انضمامه للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية (IPN) وتطبيق"إنستاباي" (InstaPay) لإجراء المعاملات النقدية إلكترونياً بشكل لحظي وآمن.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات البنك المركزي المصري لتشجيع التحول إلى مجتمع غير نقدي من خلال الاعتماد علي المدفوعات الرقمية، وتماشياً مع استراتيجية البنك الطموحة التى تهدف إلى تعزيز التكنولوجيا المالية وتطوير القنوات الإلكترونية لزيادة وعي كافة شرائح العملاء من اجل تسريع وتيرة التحول الرقمي.

توفر شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) مجموعة متعددة من الخدمات المالية الرقمية وأهم الوسائل التي تساهم في تمكين العملاء من الوصول إلى جميع الحسابات المصرفية وربط هذه الحسابات بتطبيق إلكتروني واحد (انستا باي) لإجراء تحويلات نقدية آمنة بين الحسابات وبطاقات الائتمان والمحافظ الإلكترونية باستخدام رقم الهاتف المحمول، بالإضافة إلى الاستعلام عن الرصيد وإصدار بيان مصغر لمعاملات الحساب.

كما يتيح التطبيق للعملاء إجراء التحويلات بسهولة من خلال تحديد أرقام الهواتف المحمولة لعملاء انستا باي المسجلين أو أرقام حسابات المستفيدين أو رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) أو عنوان الدفع اللحظي (IPA لعملاء انستا باي المسجلين.

جديراً بالذكر يلتزم البنك الأهلي الكويتي - مصر بدعم الجهود الحكومية والاستثمار فى التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف التحول الرقمي والشمول المالي، من خلال العمل تحت مظلة البنك المركزي المصري لقيادة المبادرات الفعالة التي تدعم المدفوعات الرقمية وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تمهد الطريق لاقتصاد غير نقدي.