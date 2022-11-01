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الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

إبداعات|"أنا مظلوم" قصيدة للشاعر عبدالله وليد

عبدالله وليد
عبدالله وليد
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انا مظلوم ومش مرضي 
من الدنيا ومن الايام 
بقول فترة وهتعدي 
مبتعديش بقالي زمان 
عاصرة فروحي وفقلبي 
توريني العذاب الوان 
ليه الراحة مش حقي 
دا عتاب لا يجيب ولا يودي
وبيحصرني ع الاحلام 
بيحصرني علي العِشرة
وع الصحبة وحب زمان 
انا ندمان على الأيام
ولا يوصفش ندمي كلام
مالبدايات انا اصلي بان
كلن ليكو مني جدعنه وإحسان
قلت اهلي اديت امان 
وكان كمان فمكان غلط
كم مرة كنت ساعد أو مساعد
كم مرة كنت لكم سند 
ليه غل فقلوبكوا اتولد
ليه دم فعروقكم برد 
ايه اللي وصلنا لكدا
كان ايه الغرض 

انا مظلوم زمان العذاب احسان قصيدة