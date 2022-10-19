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الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الأردني ونظيره الكويتي يبحثان التطورات الإقليمية

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
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أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بنظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.
وأكد الوزيران خلال الاتصال، الحرص على توسعة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، واستمرار التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين والقضايا العربية، بالإضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والتحضيرات للقمة العربية القادمة.

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح بحث سبل التعاون المشترك