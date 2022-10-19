وزير الخارجية الأردني ونظيره الكويتي يبحثان التطورات الإقليمية

الأربعاء 19/أكتوبر/2022 - 01:41 ص

أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بنظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

وأكد الوزيران خلال الاتصال، الحرص على توسعة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، واستمرار التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين والقضايا العربية، بالإضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والتحضيرات للقمة العربية القادمة.