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الأربعاء 28 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 20.9 نقطة ليبلغ مستوى 7204.98 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.29 %. وتم تداول 182.2 مليون سهم عبر 12859 صفقة نقدية بقيمة 56.6 مليون دينار . 

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 26.02 نقطة ليبلغ مستوى 5383.43 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.48 % من خلال تداول 97.04 مليون سهم عبر 4634 صفقة نقدية بقيمة 9.7 ملايين دينار . 

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 38.6 نقطة ليبلغ مستوى 8071.69 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.48 % من خلال تداول 85.2 مليون سهم عبر 8225 صفقة بقيمة 46.9 مليون دينار.  

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيس 50) 24.2 نقطة ليبلغ مستوى 5560.15 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.43 % من خلال تداول 86.9 مليون سهم عبر 3604 صفقات نقدية بقيمة 8.8 ملايين دينار .

بورصة الكويت ارتفاع