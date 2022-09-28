بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

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ضياء السيد في ندوة «البوابة نيوز»: راضٍ عن فترتي مع كيروش في المنتخب.. وأشكر صلاح «ملك» العالم على فترة معايشتي بأرسنال وليفربول.. والفرعون لم يتدخل في اختيارات المدرب للاعبين