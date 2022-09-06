كورونا في لبنان.. تسجيل 351 إصابة جديدة

الثلاثاء 06/سبتمبر/2022 - 06:58 ص

سجلت وزارة الصحة اللبنانية حالة وفاة واحدة و351 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها أن العدد التراكمي للحالات المؤكدة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في البلاد ارتفع إلى 1211140 إصابة في حين بلغ العدد الإجمالي للوفيات إلى 10639 حالة.