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الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في لبنان.. تسجيل 351 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة  اللبنانية حالة وفاة واحدة و351 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت الوزارة في تقريرها أن العدد التراكمي للحالات المؤكدة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في البلاد ارتفع إلى 1211140 إصابة في حين بلغ العدد الإجمالي للوفيات إلى 10639 حالة.

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