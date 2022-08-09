"الاتحاد العربي": الدكتور ياسر عبدالعزيز مستشارًا لشئون المشروعات والتعاون العربي

الثلاثاء 09/أغسطس/2022 - 07:22 م

أعلن الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة ضمن منظومة العمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية، تكليف الدكتور ياسر عبدالعزيز، مستشارًا للاتحاد لقطاع شؤون المشروعات والتعاون العربي.

وقال الاتحاد في بيان، إن تكليف الدكتور ياسر عبدالعزيز، مستشارًا للاتحاد لقطاع شؤون المشروعات والتعاون العربي. جاء لما يتميز به من كفاءة عالية، وخبرات تؤهله للمنصب، فقد شغل العديد من المناصب الأكاديمية والقيادية والاستشارية في مصر والدول العربية وفي مؤسسات ومنظمات دولية وأممية تنموية.

جدير بالذكر إن الدكتور ياسر عبدالعزيز، حاصل على درجة دكتور الفلسفة في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.

ويشغل "عبدالعزيز"، منصب مساعد رئيس الأكاديمية العربية، للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، للتعاون الدولي ومتابعة المشروعات والجودة، وعضو هيئة التدريس بها، ومستشار بأحد كبريات شركات الاستشارات الإدارية الأمريكية، إضافة للعديد من المناصب الأكاديمية السابقة والمناصب القيادية في صندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية "إيفاد"، والعديد من المؤسسات الدولية للتنمية، منها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زي".