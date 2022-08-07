تعرف على حظك في أبراج اليوم الأحد 7 أغسطس 2022

الأحد 07/أغسطس/2022 - 12:05 ص

تقدم "البوابة نيوز" توقعات الأبراج، اليوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل :

تؤثر فيك الأحداث الخارجية وتدخلك في حالة قلق، ما يشتت أفكارك ويعيق إنجاز أعمالك. أنت الآن مستقر ولا يضايقك شيء على الصعيد العاطفي. تزخر حياتك الاجتماعية باللقاءات مع أشخاص يقاسمونك أفكارك وهواياتك.

برج الثور

عزيزي مولود برج الثور الأحداث اليوم قد تكون قاسية أو عنيفة بالنسبة لك، تشعر ان كل الظروف ضدك وأن كل شيء في غير موضوعه الصحيح، إذا شعرت أن الأمور ليست على ما يرام، فننصحك بالتوقف عن العمل، من الأفضل أن تنتظر قليلا ثم تعاود العمل مرة أخرى حتى تستعيد ثقتك في نفسك.

برج الجوزاء

أنت خيالي جدا اليوم ولذلك سيبعدك خيالك عن أرض الواقع الأمر الذي قد يتسبب في تأجيل بعض الأعمال، قد تلاحظ أن الأشخاص اليوم عنيدون ومضطربون وربما تكون واحدا منهم، أمامك خياران ولكن لا تعرف أيهما الأفضل لذلك ستظل وقتا طويلا مترددا ومشتتا.

برج السرطان

كن أكثر يقظة فاليوم قد يكون صعبا جدا، تحاول اليوم التهرب من أي موقف بطريقة غريزية حتى تشعر بالحرية، ولكن هناك شيئا ما سيؤخرك، اهتم بالفواتير الملقاة على مكتبك اليوم وحاول أن تتعامل مع الفوضى الموجودة في منزلك بحسم وشدة.

برج الأسد

لا تظن أن الوقت الطويل الذي استغرقته في التحضير لمشاريعك المهنية يعني أنك أنجزتها على أكمل وجه. كن متفهما لظروف الحبيب الصعبة وقف إلى جانبه. تتسلح بالصراحة والثقة والإرادة القوية لتقريب وجهات النظر بين أفراد العائلة.

برج العذراء

دخلت في مشروع جديد أمس ولكن قد تواجهك اليوم عدة عقبات. ربما تجد أن خيالك لا يتفق تماما مع الخطط الواقعية. هذا الاضطرات والتضارب قد يسبب لك التوتر ولذلك الجو سيكون غير مناسب للعمل.

برج الميزان

تعاني من الإرتباك بسبب فشل مشاريعك المهنية أو عدم النجاح في بدء عمل جديد. يحاول الحبيب أن يعبر لك عن يأسه في إصلاحك وفي مساعدتك على توضيح مشاعرك. يبعد غرورك الآخرين عنك، كن أكثر تواضعا خصوصا مع الأصدقاء.

برج العقرب

المشاكل والقضايا تبدو اليوم أكثر من البارحة وتمثل لك عبئا كبيرا. مهمتك اليوم هي نزع فتيل أي أزمة وإدخال السرور على المحيطين بك وتلطيف الأجواء. كن واعيا وافهم كلامك. من حولك يكرهون الإهمال والتخلف عن المواعيد فاحذر من الوقع في هذه الأخطاء.

برج القوس

أنت اليوم تبدو في حالة غريبة جدا فربما تقول الشيء ونقيضه في آن واحد. عادة تنتقل من قضية ألي أخرى في وقت واحد دون أدنى مشكلة، ولكن اليوم ربما يحذرك الناس من ذلك. حاول أن تفكر جيدا فيما ستقوله قبل أن تتلفظ به. لا تجعل حياتك كتابا مفتوحا بحيث لا يطلع الآخرون على أسرارك.

برج الجدي

ربما تشعر أنك تخرج من مكان مظلم إلى مكان مليء بالأضواء. تخف اليوم الأعباء التي كانت ملقاة على كاهلك. أمامك مشكلة عاطفية تحتاج إلى فطنتك وذكائك. ننصحك بالمشي فترة طويلة في الظهيرة حتى تكون نشيطا طوال اليوم. ستشعر أنك كلما كنت نشيطا، كنت قادرا على الخروج من أي أزمة أو صدمة عاطفية.

برج الدلو

عزيزي مولود برج الدلو إذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكتسباتك، عليك أن تكون أكثر جدية مما سبق، فهذا أفضل. عليك أن تواجه الواقع كما هو، فالحقيقة غالبا ما تكون ممرا إلزاميا يجب أن نخوضه. لا تترك الإحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، فالتفاؤل سيكون هو الحل المناسب لكل الأمور العالقة.

برج الحوت

تتعزز قدراتك وتنفتح على بعض الآفاق وترفض التقوقع في محيطك العملي. يبتسم لك الحظ اليوم، ويجعلك متزنا وقادرا على بلورة الأمور والتأقلم مع الأوضاع العاطفية الجديدة. تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسبب لك السمنة وتنطلق في مشروع رياضي جديد.