كايرو فستيفال سيتي مول يفوز بـ جائزتين في مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة بدبي للمرة الثالثة على التوالي

الأربعاء 15/ديسمبر/2021 - 05:46 م

توج كايرو فستيفال سيتي مول بـ جائزتين من ضمن 4 ترشيحات للمول لجوائز مرموقة من "مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة "(MECSC) للسنة الثالثة على التوالي، حيث كرم المجلس جهود كايرو فستيفال سيتي مول في قطاع التجزئة من خلال منحه جائزتين للحملات البارزة التي أطلقها المول لعام 2020 و 2021؛ وهما حمله مبادرة المسؤولية المجتمعية للشركات استجابة لجائحة كورونا، و حملة شهر المرأة.



يواصل كايرو فستيفال سيتي مول من خلال حصد الجائزتين للمرة الثالثة على التوالي تثبيت مكانته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كونه الوجهة الرائدة في مجال التسوق، والترفيه بالإضافة إلى تقديم أنشطة وحملات ترفيهية متميزة لعملاء المول، ويعتبر برنامج جوائز MECSC من أكثر الجوائز شهرة في مجال تجارة التجزئة والذي تم تصميمه لتقدير التميز والابتكار والإبداع في صناعة عقارات التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



قالت هبة عبد الله رئيس قسم التسويق بكايرو فستيفال سيتي مول "نحن فخورون بفوز كايرو فستيفال سيتي مول بـالجائزتين وترشيحه لأربع جوائز مختلفة من مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة (MECSC) لهذا العام ضمن منافسة شرسة، وحصولنا على التقدير على المستوى الإقليمي في حفل توزيع الجوائز للعام الثاني على التوالي، ويعد هذا دليل على مساعينا وجهودنا الحثيثة لتقديم أفضل تجربة للعملاء، و نطمح لمواصلة ريادتنا في صناعة، وقيادة مجال الترفية و التسوق في مصر".



عقد كايرو فستيفال سيتي مول العديد من الحملات ناجحة خلال عامي 2020و 2021، و جاء ترشيحه في هذه الجائزة لأربع حملات، الحملة الأولي كانت مبادرات المسؤولية المجتمعية لمواجهة فيروس كورونا من الإيمان المطلق برد الجميل للمجتمع، والحملة الثانية كانت بهدف تمكين المرأة وتم عقدها في الفترة من 1 إلى 21 مارس، بالتزامن مع شهر المرأة، فقد أطلق المول مسابقات علي منصاته الإلكترونية، والنساء التي حظين بفرصة الفوز شاركوا في أنشطة ترفيهية بداخل المول من جلسات يوجا، وجلسة رسم بمنطقة النافورة الراقصة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ماراثون من أجل الغارمات، وكان العائد من وراء أنشطة هذه الحملة هو جمع التبرعات لفك كرب الغارمات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.



حملة "مدينة الحب" هي الحملة الثالثة التي تم ترشيحها للجائزة والتي أقيمت في عيد الحب مع عروض ترويجية شهدت نجاحًا غير مسبوق، واستمرت الحملة في الفترة من 1 إلى 14 فبراير، وقد عرض كايرو فستيفال سيتي مول على زواره من خلال عرض "تسوق واربح" المشاركة والتسوق والفوز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعل الحملة تحظى بنجاح كبير، أما رابع حملة لكايرو فستيفال سيتي مول حملت عنوان "Fashion Focus" كجزء من دور المول الحيوي في الارتقاء بصناعة الأزياء المصرية إلى آفاق جديدة، وعمل فريق التسويق للمول علي فكرة مبتكرة و جديدة، ليتم تطبيقها في الأعوام القادمة، بالدمج ما بين الفعاليات الألكترونية و الفعاليات الحية، فالمهرجان الذي تم إطلاقه منذ عام 2019، ورجع بقوة في نسخته الثانية في عام 2020، تم تقديم نسخته الثالثة هذا العام من 21 أكتوبر إلي 30 نوفمبر، مع ثلاث جوائز كبرى وأنشطة رائعة، حيث تمتع زوارالمول بمستوى جديد من المرح من خلال تسوق مجموعة الخريف والشتاء.









