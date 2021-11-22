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الإثنين 22 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. سكان شارع سعيد الحلبي بمنشية ناصر يستغيثون بوزارة الداخلية من مقهى يضم بلطجية

صوت الناس
صوت الناس
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تلقت "البوابة " رسالة من أهالي شارع سعيد الحلبي بعزبة برقوق – منشية ناصر بالقاهرة يستغيثون فيها من المقهى الكائن أسفل العقار رقم ١٠، حيث إن المقهى استغل مدخل العمارة والشارع أيضًا كما أن المقهى أصبح ملتقى للبلطجية والخارجين عن القانون مما يسبب الذعر بين الأهالي لخوفهم على حياتهم وحياة أبنائهم بخلاف الألفاظ الخادشة للحياء المثارة طوال اليوم دون مراعاة لحرمة المكان والإزعاج الدائم، وعند الاعتراض يقوم أصحاب المقهى والجالسون عليه بتهديدنا بطردنا من منازلنا. لذا نناشد وزارة الداخلية سرعة التدخل حفاظًا على حياتنا وحياة أبنائنا وبناتنا التي أصبحنا غير آمنين عليها وسط هؤلاء البلطجية.

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صوت الناس وزارة الداخلية